Ворог утримує понад 100 жителів Криму за підозрою у "нелояльності" - ЦНС

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"На тимчасово окупованому півострові Крим ворог посилює “контрдиверсійні” заходи, тобто репресії проти місцевого населення. Так, окупаційна адміністрація фіксує збільшення “нелояльності” місцевого населення до загарбників. Тому окупанти збільшують кількість поліцаїв, чия задача є пошук українського підпілля. З початку року ворог вже схопив та утримує понад 100 мешканців півострова у підозрі у “нелояльності”, - ідеться у повідомленні.

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Як повідомляється, противник також приділяє значну увагу недопущенню поширення в інформаційному просторі півострова будь-якої інформації з критикою путіна, або яка суперечить так званим завданням "сво".

"Адже за півтора роки повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі, поки кремлівські пропагандисти розповідають про “плановість маневрів” й “жести доброї волі”, - зауважили у ЦНС.

"Відтак, аби припинити зростання критики окупаційного режиму на півострові, гауляйтери планують збільшити заохочення зрадників, щоб ті писали доноси на сусідів та посилити відповідальність за поширення компрометуючої інформації", - вказали у Центрі нацспротиву.

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