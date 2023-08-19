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Ворог утримує понад 100 жителів Криму за підозрою у "нелояльності" - ЦНС

Ворог утримує понад 100 жителів Криму за підозрою у "нелояльності" - ЦНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські окупанти посилюють репресії в тимчасово окупованому Криму, ворог утримує понад 100 жителів півострова за підозрою у "нелояльності", повідомили у суботу у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Цитата

"На тимчасово окупованому півострові Крим ворог посилює “контрдиверсійні” заходи, тобто репресії проти місцевого населення. Так, окупаційна адміністрація фіксує збільшення “нелояльності” місцевого населення до загарбників. Тому окупанти збільшують кількість поліцаїв, чия задача є пошук українського підпілля. З початку року ворог вже схопив та утримує понад 100 мешканців півострова у підозрі у “нелояльності”, - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, противник також приділяє значну увагу недопущенню поширення в інформаційному просторі півострова будь-якої інформації з критикою путіна, або яка суперечить так званим завданням "сво".

"Адже за півтора роки повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі, поки кремлівські пропагандисти розповідають про “плановість маневрів” й “жести доброї волі”, - зауважили у ЦНС.

"Відтак, аби припинити зростання критики окупаційного режиму на півострові, гауляйтери планують збільшити заохочення зрадників, щоб ті писали доноси на сусідів та посилити відповідальність за поширення компрометуючої інформації", - вказали у Центрі нацспротиву.

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