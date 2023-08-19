У Криму окупанти шукають "підозрілих" пасажирів залізниці: заглядають в гаджети та підслуховують розмови – Атеш
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Партизанський рух "Атеш" повідомив, що російські окупанти у Криму посилюють репресії, бо бояться за власну безпеку. Для виявлення українських патріотів вони доручили вести стеження за пасажирами персоналу на залізниці, передає УНН.
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"Працівники ФСБ провели інструктаж з персоналом Кримської залізної дороги. Представники російської спецслужби закликали працівників підприємства до підвищення пильності щодо виявлення проукраїнських настроїв і висловлювань", – ідеться в повідомленні.
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Водночас представники ФСБ заявили, що вже нібито змогли провести низку арештів за сигналами від касирів, які працюють у поїздах.
Відомо, що у касових залах і салонах електричок, окрім відеоспостереження, ведеться звукозапис.
Персоналу рекомендували акуратно зазирати в гаджети пасажирів, уважно прислухатися до розмов між ними. Якщо вони щось почують, негайно повідомляти представників транспортної безпеки або поліцейських.
Такі ж інструкції роздають уже майже тиждень касирам і контролерам усіх залізничних вузлів Криму. В "Атеш" припустили, що ймовірно, такі ж заходи проводять і для керівників інших підприємств півострова.
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