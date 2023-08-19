В Крыму оккупанты ищут "подозрительных" пассажиров железной дороги: заглядывают в гаджеты и подслушивают разговоры - Атеш

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"Сотрудники ФСБ провели инструктаж с персоналом Крымской железной дороги. Представители российской спецслужбы призвали работников предприятия к повышению бдительности по выявлению проукраинских настроений и высказываний", – говорится в сообщении.

Детали

В то же время представители ФСБ заявили, что уже якобы смогли провести ряд арестов по сигналам от кассиров, работающих в поездах.

Известно, что в кассовых залах и салонах электричек, помимо видеонаблюдения, ведется звукозапись.

Персоналу рекомендовали аккуратно заглядывать в гаджеты пассажиров, внимательно прислушиваться к разговорам между ними. Если они что-то услышат, немедленно сообщать представителям транспортной безопасности или полицейским.

Такие же инструкции раздают уже почти неделю кассирам и контролерам всех железнодорожных узлов Крыма. В "Атэш" предположили, что вероятно, такие же мероприятия проводят и для руководителей других предприятий полуострова.

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