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россия может начать новую волну публичной мобилизации осенью - ГУР

Киев • УНН

 • 719822 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. россия может начать новую волну мобилизации населения уже осенью, но пока действия кремля сдерживают настроения российского населения. Сейчас власти рф разрабатывают план, как поднять мобилизационный пыл, сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет УНН.

Цитата

“Новая публичная волна мобилизации могла быть запущена уже давно. Почему публичная? Потому что мобилизационные мероприятия на территории рф не прекращались и после так называемой частичной мобилизации правдами и неправдами этот мясной фонд пополняется в российской армии”, - заявил Юсов.

По словам представителя Главного управления разведки, публичная волна мобилизации не произошла раньше, но ее стоит ожидать уже осенью.

“Единственное, что сдерживает, – настроения населения так называемой российской федерации. Каким бы оно ни было зазомбированным, обитатели кремля опасаются последующих реакций и думают над тем, как повысить мобилизационный пыл и готовность населения идти на убой ради воплощения каких-то безумных мечтаний кремлевского карлика и диктатора (путина - ред.). Но тем не менее, до сих пор этого не было. Но на осень это вероятный сценарий”, - добавил Юсов.

Напомним

Ранее представитель ГУР говорил, что в россии продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно страна-агрессор мобилизует около 20 тысяч человек. 

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