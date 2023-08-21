россия может начать новую волну публичной мобилизации осенью - ГУР

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“Новая публичная волна мобилизации могла быть запущена уже давно. Почему публичная? Потому что мобилизационные мероприятия на территории рф не прекращались и после так называемой частичной мобилизации правдами и неправдами этот мясной фонд пополняется в российской армии”, - заявил Юсов.

По словам представителя Главного управления разведки, публичная волна мобилизации не произошла раньше, но ее стоит ожидать уже осенью.

“Единственное, что сдерживает, – настроения населения так называемой российской федерации. Каким бы оно ни было зазомбированным, обитатели кремля опасаются последующих реакций и думают над тем, как повысить мобилизационный пыл и готовность населения идти на убой ради воплощения каких-то безумных мечтаний кремлевского карлика и диктатора (путина - ред.). Но тем не менее, до сих пор этого не было. Но на осень это вероятный сценарий”, - добавил Юсов.

Напомним

Ранее представитель ГУР говорил, что в россии продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно страна-агрессор мобилизует около 20 тысяч человек.