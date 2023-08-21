росія може почати нову хвилю публічної мобілізації восени - ГУР

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“Нова публічна хвиля мобілізації могла бути запущена вже давно. Чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території рф не припинялися і після так званої часткової мобілізації правдами і неправдами цей м'ясний фонд поповнюється в російській армії”, - заявив Юсов.

За словами представника Головного управління розвідки, публічна хвиля мобілізації не сталася раніше, але її варто очікувати вже восени.

“Єдине, що стримує, – настрої населення так званої російської федерації. Яким би воно не було зазомбованим, мешканці кремля побоюються наступних реакцій і думають над тим, як підвищити мобілізаційний запал і готовність населення йти на забій заради втілення якихось божевільних мрій кремлівського карлика і диктатора (путіна - ред.). Але тим не менш, досі цього не було. Але на осінь це ймовірний сценарій”, - додав Юсов.

Нагадаємо

Раніше представник ГУР казав, що у росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця країна-агресор мобілізує близько 20 тисяч осіб.