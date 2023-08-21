росія може почати нову хвилю публічної мобілізації восени - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. росія може почати нову хвилю мобілізації населення вже восени, але поки що дії кремля стримують настрої російського населення. Наразі влада рф розробляє план, як підняти мобілізаційний запал, повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише УНН.
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“Нова публічна хвиля мобілізації могла бути запущена вже давно. Чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території рф не припинялися і після так званої часткової мобілізації правдами і неправдами цей м'ясний фонд поповнюється в російській армії”, - заявив Юсов.
За словами представника Головного управління розвідки, публічна хвиля мобілізації не сталася раніше, але її варто очікувати вже восени.
“Єдине, що стримує, – настрої населення так званої російської федерації. Яким би воно не було зазомбованим, мешканці кремля побоюються наступних реакцій і думають над тим, як підвищити мобілізаційний запал і готовність населення йти на забій заради втілення якихось божевільних мрій кремлівського карлика і диктатора (путіна - ред.). Але тим не менш, досі цього не було. Але на осінь це ймовірний сценарій”, - додав Юсов.
Нагадаємо
Раніше представник ГУР казав, що у росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця країна-агресор мобілізує близько 20 тисяч осіб.