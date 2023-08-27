В Крыму растет недовольство из-за принудительной мобилизации - Центр нацсопротивления

Детали

По информации центра из собственных источников, оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации в российскую армию.

По результатам исследования оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета. Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на настроения местных.

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