В окупованій Феодосії спалахнула пожежа: ймовірно, є влучання безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В окупованій Феодосії чули вибухи, а наразі - спалахнула пожежа. Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", ймовірно, є влучання безпілотника або уламків, передає УНН.
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"У Феодосії безпілотник або його уламки потрапили до будівлі приблизно в районі Керченського шосе, почалася пожежа. І на окремих вулицях відключилося світло на короткий час", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Раніше "Кримський вітер" повідомляв, що у Феодосії та смт Приморський чули вибухи.
"... схоже на роботу росПВО... Також дехто чув над Феодосією звук дрона-мопеда", - пише Telegram-канал.
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