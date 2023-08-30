В окупованій Феодосії спалахнула пожежа: ймовірно, є влучання безпілотника

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"У Феодосії безпілотник або його уламки потрапили до будівлі приблизно в районі Керченського шосе, почалася пожежа. І на окремих вулицях відключилося світло на короткий час", - йдеться у повідомленні.

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Раніше "Кримський вітер" повідомляв, що у Феодосії та смт Приморський чули вибухи.

"... схоже на роботу росПВО... Також дехто чув над Феодосією звук дрона-мопеда", - пише Telegram-канал.

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