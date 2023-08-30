Окупаційна влада Криму заявила про збиття ракети, пошкоджено лінію електропередачі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив на своєму каналі у Telegram, що у східній частині півострова збито ракету. Перед цим у Феодосії пролунали вибухи і спалахнула пожежа, передає УНН.
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"Силами ППО у східній частині Криму збито крилату ракету", - написав Аксьонов.
Водночас радник окупаційного глави Криму Аксьонова Олег Крючков зазначив у Telegram, що уламками збитої ракети пошкоджено лінію електропередачі.
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"Аварію буде ліквідовано протягом години", - написав Крючков.
Раніше ми повідомляли, що в окупованій Феодосії у Криму чули вибухи, там спалахнула пожежа. Ймовірно, є влучання безпілотника або уламків.