Над Брянською областю нібито збили два безпілотники – міноборони рф

Цитата

«Черговими засобами ППО знищено два українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територією Брянської області», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також у міноборони рф підтвердили збиття ракети над тимчасово окупованим Кримом.

«Над територією Республіки Крим черговими засобами ППО знищено українську ракету», — йдеться у повідомленні.

Раніше про збиття ракети над Кримом повідомляв окупаційний глава Криму Аксьонов.