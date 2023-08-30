Над Брянською областю нібито збили два безпілотники – міноборони рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Увечері 30 серпня над територією Брянської області рф нібито були збиті два безпілотники. Про це повідомили у міноборони росії. Москва звинуватила у нападі Україну і стверджує, що це українські дрони, передає УНН.
Цитата
«Черговими засобами ППО знищено два українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територією Брянської області», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також у міноборони рф підтвердили збиття ракети над тимчасово окупованим Кримом.
«Над територією Республіки Крим черговими засобами ППО знищено українську ракету», — йдеться у повідомленні.
Раніше про збиття ракети над Кримом повідомляв окупаційний глава Криму Аксьонов.