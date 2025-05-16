Начисление коммуналки на прифронтовых территориях: в правительстве признали, что есть проблема и ее решают

В Украине существует проблема с начислением коммунальных платежей на прифронтовых территориях. Сейчас разрабатываются некоторые изменения в нормативные акты, в законодательные акты для того, чтобы урегулировать этот вопрос. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Детали

Кулеба прокомментировал заявление народного депутата Анна Скороход о том, что на сегодня есть очень много обращений от людей, которые говорят о том, что им начисляют коммунальные услуги, которые они не потребляли, а именно на территориях, которые были оккупированы, а потом деоккупированы.

Так же начисляют электроэнергию на оккупированной территории, начисляют убытки по электроэнергии на дома, там, где проживают военные, но это нигде не зарегистрировано.

Что касается вашего вопроса начисления коммунальных платежей на прифронтовых территориях, нам действительно известна эта проблема и я могу сказать и подтвердить, что такие случаи есть. Но мы стараемся оперативно реагировать и сейчас разрабатываем некоторые изменения в нормативные акты, в законодательные акты для того, чтобы урегулировать этот вопрос - заявил Кулеба.

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Дополнение

Парламент принял за основу законопроект, который предлагает отменить начисление коммунальных услуг за поврежденное или разрушенное жилье в результате войны. Коммунальные платежи планируется не начислять в течение всего периода восстановления жилья.