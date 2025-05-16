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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

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Нарахування комуналки на прифронтових територіях: в уряді визнали, що є проблема і її вирішують

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Уряд працює над змінами до законодавства для врегулювання питання нарахування комунальних платежів на прифронтових територіях. Людям нараховують послуги, які вони не споживали.

Нарахування комуналки на прифронтових територіях: в уряді визнали, що є проблема і її вирішують

В Україні існує проблема щодо нарахування комунальних платежів на прифронтових територіях. Зараз напрацьовують деякі зміни до нормативних актів, до законодавчих актів для того, щоб врегулювати це питання. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.

Деталі

Кулеба прокоментував заяву народної депутатки Ганна Скороход про те, що на сьогодні є дуже багато звернень від людей, які говорять про те, що їм нараховують комунальні послуги, яких вони не споживали, а саме на територіях, які були окуповані, а потім  деокуповані.

Так само нараховують електроенергію на окупованій території, нараховують збитки по електроенергії на будинки, там, де проживають військові, але це ніде не зареєстровано.

Що стосується вашого питання нарахування комунальних платежів на прифронтових територіях, нам дійсно відома ця проблема і я можу сказати і підтвердити, що такі випадки є. Але ми намагаємося оперативно реагувати і зараз напрацьовуємо деякі зміни до нормативних актів, до законодавчих актів для того, щоб врегулювати це питання

- заявив Кулеба.

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату02.05.25, 14:48 • 74408 переглядiв

Доповнення

Парламент ухвалив за основу законопроєкт, який пропонує скасувати нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло внаслідок війни. Комунальні платежі планується не нараховувати протягом усього періоду відновлення житла.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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