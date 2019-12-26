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5 марта, 17:33 • 121790 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Начальника отдела из Минобороны поймали на взятке

Начальника отдела из Минобороны поймали на взятке

Киев  •  УНН

 • 13915 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На взятке задержали начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области за системную коррупцию", - сообщили в СБУ.

В спецслужбе сообщают, что полковник организовал схему получения "откатов" от коммерсантов за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов МО в Хмельницком. В СБУ отметили, что за неправомерное вознаграждение начальник также предоставлял "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год.

Оперативники задокументировали факт получения злоумышленником через посредника 80 тыс. гривен неправомерной выгоды от директора фирмы-подрядчика.

Правоохранители также зафиксировали вымогательство и получение начальником отдела 40 тыс. грн от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу.

Полковник объявлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности. В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве задержали чиновника Укрспортобеспечения, который за 100 тысяч гривен обещал беспрепятственное принятие товара.

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