Посадовець Укрспортзабезпечення попався на хабарі в 100 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві затримали посадовця Укрспортзабезпечення, який за 100 тисяч гривень обіцяв безперешкодне прийняття товару. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали заступника керівника державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" під час одержанням ним неправомірної вигоди в сумі 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 100 тисяч гривень, за які він обіцяв безперешкодно прийняти товари, а саме одяг, у суб’єкта господарювання. Крім того, чиновник гарантував відсутність претензій у подальшому.
Відбулося затримання посадовця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.
Посадовцю інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві на хабарі у 50 тисяч гривень затримали посадову особу Держслужби морського та річкового транспорту України.