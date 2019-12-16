Посадову особу Держслужби морського та річкового транспорту впіймали на хабарі в 50 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві на хабарі у 50 тисяч гривень затримали посадову особу Держслужби морського та річкового транспорту України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"У понеділок, 16 грудня 2019 року, Київською місцевою прокуратурою №9 спільно з Солом’янським управлінням поліції та УСР в Чернігівській області ДСР НП України затримано на одержанні неправомірної вигоди секретаря комісії Верхньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України", - йдеться у повідомленні.
Так, за версією слідства, секретар комісії, використовуючи службове становище, вимагала та одержала від громадянина понад 50 тис. гривень за надання дозвільних документів на керування водними транспортними засобами.
На даний час посадову особу затримано в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.
Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, завершено розслідування у справі податківця, підозрюваного за хабар у 12 тисяч доларів.