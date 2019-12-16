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Должностное лицо Госслужбы морского и речного транспорта поймали на взятке в 50 тыс. грн

Должностное лицо Госслужбы морского и речного транспорта поймали на взятке в 50 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 16313 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве на взятке в 50 тысяч гривен задержали должностное лицо Госслужбы морского и речного транспорта Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"В понедельник, 16 декабря 2019 года, Киевской местной прокуратурой №9 совместно с Соломенским управлением полиции и УСР в Черниговской области ДСР НП Украины задержан на получении неправомерной выгоды секретарь комиссии Верхнеднепровского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, секретарь комиссии, используя служебное положение, требовала и получила от гражданина свыше 50 тыс. гривен за предоставление разрешительных документов на управление водными транспортными средствами.

В настоящее время должностное лицо задержано в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, завершено расследование по делу налоговика, подозреваемого за взятку в 12 тысяч долларов.

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