Начальника відділу з Міноборони затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На хабарі затримали начальника одного із відділів Міністерства оборони на Хмельниччині. Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, передає УНН.
"Служба безпеки України затримала начальника одного із відділів Міністерства оборони на Хмельниччині за системну корупцію", - повідомили в СБУ.
У спецслужбі повідомляють, що полковник організував схему отримання "відкатів" від комерсантів за нестворення штучних перешкод під час виконання договорів поставок газу для об’єктів МО у Хмельницькому. У СБУ зазначили, що за неправомірну винагороду начальник також надавав "гарантії" для перемоги у тендерах на 2020 рік.
Оперативники задокументували факт отримання зловмисником через посередника 80 тис. гривень неправомірної вигоди від директора фірми-підрядника.
Правоохоронці також зафіксували вимагання та одержання начальником відділу 40 тис. грн від місцевого жителя за вирішення питання про ухилення від призову на строкову військову службу.
Полковнику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали посадовця Укрспортзабезпечення, який за 100 тисяч гривень обіцяв безперешкодне прийняття товару.