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Начальник Херсонской ОГА сообщил, о ситуации с обеспечением питьевой водой на затопленных территориях

Киев • УНН

 • 341909 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Херсонской области, а именно на подконтрольной украинской властью территории, остается 19 населенных пунктов где ситуация с обеспечением питьевой водой осложнена. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Начальник Херсонской ОГА сообщил, о ситуации с обеспечением питьевой водой на затопленных территориях

Речь идет в частности о городе Берислав.

Цитата

"Пока напряженная ситуация с обеспечением питьевой водой жителей Нововоронцовской, Миловской и Новоалександровской громад и в городе Берислав. Всего это 19 населенных пунктов", - сообщил Прокудин.

Кроме того, без централизованного водоснабжения остается микрорайон Остров в Херсоне.

Он отметил, что делается все возможное, чтобы обеспечить людей питьевой водой – безопасной и пригодной для употребления, и в дальнейшем обеспечить бесперебойное снабжение водой.

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