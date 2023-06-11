Начальник Херсонской ОГА сообщил, о ситуации с обеспечением питьевой водой на затопленных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Херсонской области, а именно на подконтрольной украинской властью территории, остается 19 населенных пунктов где ситуация с обеспечением питьевой водой осложнена. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Речь идет в частности о городе Берислав.
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"Пока напряженная ситуация с обеспечением питьевой водой жителей Нововоронцовской, Миловской и Новоалександровской громад и в городе Берислав. Всего это 19 населенных пунктов", - сообщил Прокудин.
Кроме того, без централизованного водоснабжения остается микрорайон Остров в Херсоне.
Он отметил, что делается все возможное, чтобы обеспечить людей питьевой водой – безопасной и пригодной для употребления, и в дальнейшем обеспечить бесперебойное снабжение водой.
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