Начальник Херсонської ОВА повідомив, про ситуацію із забезпеченням питною водою на затоплених територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Херсонській області, а саме на підконтрольній українській владою території, залишається 19 населених пунктів де ситуація із забезпеченням питною водою ускладнена. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
Мова йде зокрема про місто Берислав.
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"Поки напружена ситуація із забезпеченням питною водою мешканців Нововоронцовської, Милівської та Новоолександрівської громад та у місті Берислав. Всього це 19 населених пунктів", - повідомив Прокудін.
Крім того, без централізованого водопостачання залишається мікрорайон Острів у Херсоні.
Він наголосив, що робиться усе можливе аби забезпечити людей питною водою – безпечною та придатною для вживання, та в подальшому забезпечити безперебійне постачання води.
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