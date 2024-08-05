НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

Несмотря на фиксацию конфликта интересов детективы НАБУ продолжают заказывать судебные экспертизы у своих коллег и знакомых, одни из таких - ООО «Экспертная группа „ЭС ЭНД ДИ“. Очередной тендер НАБУ у них заказало в июне, сообщает УНН.

Конфликт интересов связан с тем, что судебные экспертизы заказывает старший детектив Виктор Ярема, а выполняет их дочь его бывшей коллеги из Ровенской прокуратуры, на которую оформлено ООО «ЭС ЭНД ДИ». При чем, заказы регулярные.

НАПК в свою очередь воздерживается от проверки зафиксированных конфликтов интересов и «закрывает глаза» на такие расследования детективов НАБУ.

Добавим

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, играющее против самих же детективов. Например, экспертизы по делам «Роттердам+» и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам «рисовали» судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали «сомнительных экспертов» во время расследования дела против него.

К тому же недавно НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Это подчеркнули и иностранные эксперты, которые проводили аудит деятельности НАБУ. Аудиторы считают, что создание уголовного учреждения при антикоррупционном бюро не решит вопрос объективности экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют детективы.