НАБУ о деле Умерова: продолжается досудебное расследование
Киев • УНН
НАБУ проводит досудебное расследование относительно возможных фактов злоупотребления властью по делу с руководством АОЗ. Директор НАБУ Кривонос подчеркнул, что производство касается фактов, а не конкретных лиц.
Продолжается досудебное расследование по делу, которое начато по заявлению о возможных фактах злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов наблюдательного совета АОЗ Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства - есть там состав преступления или нет, есть виновные лица или нет, или подозреваемые. Продолжается досудебное расследование
Директор НАБУ уточнил при этом, что уголовное производство начато по заявлению относительно возможных фактов злоупотребления, а не в отношении кого-то.
"Я бы не сказал, что в отношении кого-то начато это уголовное производство. Оно начато по заявлению о возможных фактах злоупотребления", - заявил Кривонос.
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Дополнение
Ранее сообщалось, что НАБУ начало уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Украины Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов наблюдательного совета АОЗ Тараса Чмута и Юрия Джигиря.
Как отмечалось, Умеров, вопреки решению наблюдательного совета, отказался продлевать контракт с руководителем АОЗ Мариной Безруковой, а также отозвал из наблюдательного совета агентства двух представителей государства - Тараса Чмута и Юрия Джигиря, - которые голосовали за продление контракта с Безруковой.
При этом Умеров назначил директором АОЗ действующего главу Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова. Ряд общественных активистов назвали такие действия министра обороны давлением на Агентство оборонных закупок и призвали Зеленского уволить его.
В эфире Радио Свобода 27 января Безрукова заявила, что контрактирование боеприпасов и поставки через Агентство оборонных закупок может быть заблокировано из-за юридической коллизии, которая возникла в связи с решением министра обороны.
Президент Владимир Зеленский, комментируя скандал между Минобороны и Агентством оборонных закупок, утверждает, что министр обороны Рустем Умеров делает все, чтобы не было проблем в поставках ВСУ вооружения.