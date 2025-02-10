НАБУ о деле Умерова: продолжается досудебное расследование

Продолжается досудебное расследование по делу, которое начато по заявлению о возможных фактах злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов наблюдательного совета АОЗ Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства - есть там состав преступления или нет, есть виновные лица или нет, или подозреваемые. Продолжается досудебное расследование - ответил Кривонос на вопрос, есть ли детали относительно начатого уголовного производства в отношении Умерова.

Директор НАБУ уточнил при этом, что уголовное производство начато по заявлению относительно возможных фактов злоупотребления, а не в отношении кого-то.

"Я бы не сказал, что в отношении кого-то начато это уголовное производство. Оно начато по заявлению о возможных фактах злоупотребления", - заявил Кривонос.

Скандал с закупками оружия: Умеров нашел виновных - увольняет заместителя и меняет руководство оборонных закупок

Дополнение

Ранее сообщалось, что НАБУ начало уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Украины Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов наблюдательного совета АОЗ Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

Как отмечалось, Умеров, вопреки решению наблюдательного совета, отказался продлевать контракт с руководителем АОЗ Мариной Безруковой, а также отозвал из наблюдательного совета агентства двух представителей государства - Тараса Чмута и Юрия Джигиря, - которые голосовали за продление контракта с Безруковой.

При этом Умеров назначил директором АОЗ действующего главу Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова. Ряд общественных активистов назвали такие действия министра обороны давлением на Агентство оборонных закупок и призвали Зеленского уволить его.

В эфире Радио Свобода 27 января Безрукова заявила, что контрактирование боеприпасов и поставки через Агентство оборонных закупок может быть заблокировано из-за юридической коллизии, которая возникла в связи с решением министра обороны.

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандал между Минобороны и Агентством оборонных закупок, утверждает, что министр обороны Рустем Умеров делает все, чтобы не было проблем в поставках ВСУ вооружения.