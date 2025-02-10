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НАБУ про справу Умєрова: триває досудове розслідування

НАБУ про справу Умєрова: триває досудове розслідування

Київ • УНН

 • 43992 перегляди

НАБУ проводить досудове розслідування щодо можливих фактів зловживання владою у справі з керівництвом АОЗ. Директор НАБУ Кривонос підкреслив, що провадження стосується фактів, а не конкретних осіб.

Триває досудове розслідування у справі, яка розпочата за заявою щодо можливих фактів зловживання владою або службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів наглядової ради АОЗ Тараса Чмута та Юрія Джигиря. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини - є там склад злочину, чи немає, є винні особи, чи немає, чи підозрювані. Триває досудове розслідування

- відповів Кривонос на запитання, чи є деталі щодо розпочатого кримінального провадження щодо Умєрова.

Директор НАБУ уточнив при цьому, що кримінальне провадження розпочате за заявою щодо можливих фактів зловживання, а не щодо когось.  

"Я б не сказав, що щодо когось розпочато це кримінальне провадження. Воно розпочате за заявою щодо можливих фактів зловживання", - заявив Кривонос.

Скандал із закупівлями зброї: Умєров знайшов винних - звільняє заступника та змінює керівництво оборонних закупівель24.01.25, 19:36 • 37679 переглядiв

Доповнення

Раніше повідомлялося, що НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів наглядової ради АОЗ Тараса Чмута та Юрія Джигиря.

Як зазначалося, Умєров, всупереч рішенню наглядової ради, відмовився продовжувати контракт із керівницею АОЗ Мариною Безруковою, а також відкликав з наглядової ради агенції двох представників держави – Тараса Чмута та Юрія Джигиря, – які голосували за продовження контракту з Безруковою.

Натомість Умєров призначив директором АОЗ чинного очільника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова. Низка громадських активістів назвали такі дії міністра оборони тиском на Агенцію оборонних закупівель і закликали Зеленського звільнити його.

В ефірі Радіо Свобода 27 січня Безрукова заявила, що контрактування боєприпасів і постачання через Агенцію оборонних закупівель може бути заблоковане через юридичну колізію, яка виникла у зв’язку з рішенням міністра оборони.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи скандал між Міноборони та Агенцією оборонних закупівель, стверджує, що міністр оборони Рустем Умєров робить все, щоб не було проблем в постачанні ЗСУ озброєння.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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