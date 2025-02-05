Наблюдательный совет "Укрэнерго" проводит конкурс на должность председателя правления

Наблюдательный совет национальной энергетической компании «Укрэнерго» 5 февраля объявил конкурс на должность председателя правления. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

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Для участия в конкурсе нужно предоставить пакет документов на украинском и английском языках. В пакет должны входить резюме, два письменных рекомендательных письма, мотивационное письмо и согласие на обработку персональных данных.

Сопровождать конкурс будет Korn Ferry - одна из лучших глобальных консалтинговых компаний по поиску топ-руководителей и развитию лидерства, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что председатель правления будет иметь такие приоритеты и стратегические цели во время войны:

обеспечить защиту критически важных элементов энергосистемы и быстрое восстановление поврежденных объектов;

поддерживать развитие распределенной генерации для повышения гибкости и устойчивости энергосистемы;

создать резерв критически важного оборудования и обеспечить его безопасное хранение для быстрого восстановления.

Кроме того, перед новым председателем правления встанет задача восстановить финансовую устойчивость Укрэнерго и доверие международных финансовых партнеров, а также усилить пропускную способность сети за счет строительства интерконнекторов с ЕС.

Организаторы конкурса будут принимать документы до 14 марта.

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