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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наблюдательный совет "Укрэнерго" проводит конкурс на должность председателя правления

Наблюдательный совет "Укрэнерго" проводит конкурс на должность председателя правления

Киев  •  УНН

 • 535 просмотра

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Наблюдательный совет "Укрэнерго" объявил конкурс на должность председателя правления компании. Сопровождать конкурс будет Korn Ferry - одна из глобальных консалтинговых компаний по поиску топ-руководителей.

Наблюдательный совет национальной энергетической компании «Укрэнерго» 5 февраля объявил конкурс на должность председателя правления. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Для участия в конкурсе нужно предоставить пакет документов на украинском и английском языках. В пакет должны входить резюме, два письменных рекомендательных письма, мотивационное письмо и согласие на обработку персональных данных.

Сопровождать конкурс будет Korn Ferry - одна из лучших глобальных консалтинговых компаний по поиску топ-руководителей и развитию лидерства,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что председатель правления будет иметь такие приоритеты и стратегические цели во время войны:

  • обеспечить защиту критически важных элементов энергосистемы и быстрое восстановление поврежденных объектов;
  • поддерживать развитие распределенной генерации для повышения гибкости и устойчивости энергосистемы;
  • создать резерв критически важного оборудования и обеспечить его безопасное хранение для быстрого восстановления.

Кроме того, перед новым председателем правления встанет задача восстановить финансовую устойчивость Укрэнерго и доверие международных финансовых партнеров, а также усилить пропускную способность сети за счет строительства интерконнекторов с ЕС.

Организаторы конкурса будут принимать документы до 14 марта.

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии31.01.25, 14:45 • 137061 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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