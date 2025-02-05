Наблюдательный совет "Укрэнерго" проводит конкурс на должность председателя правления
Киев • УНН
Наблюдательный совет "Укрэнерго" объявил конкурс на должность председателя правления компании. Сопровождать конкурс будет Korn Ferry - одна из глобальных консалтинговых компаний по поиску топ-руководителей.
Наблюдательный совет национальной энергетической компании «Укрэнерго» 5 февраля объявил конкурс на должность председателя правления. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
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Для участия в конкурсе нужно предоставить пакет документов на украинском и английском языках. В пакет должны входить резюме, два письменных рекомендательных письма, мотивационное письмо и согласие на обработку персональных данных.
Сопровождать конкурс будет Korn Ferry - одна из лучших глобальных консалтинговых компаний по поиску топ-руководителей и развитию лидерства,
Детали
Отмечается, что председатель правления будет иметь такие приоритеты и стратегические цели во время войны:
- обеспечить защиту критически важных элементов энергосистемы и быстрое восстановление поврежденных объектов;
- поддерживать развитие распределенной генерации для повышения гибкости и устойчивости энергосистемы;
- создать резерв критически важного оборудования и обеспечить его безопасное хранение для быстрого восстановления.
Кроме того, перед новым председателем правления встанет задача восстановить финансовую устойчивость Укрэнерго и доверие международных финансовых партнеров, а также усилить пропускную способность сети за счет строительства интерконнекторов с ЕС.
Организаторы конкурса будут принимать документы до 14 марта.
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