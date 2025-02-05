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Наглядова рада "Укренерго" проводить конкурс на посаду голови правління

Наглядова рада "Укренерго" проводить конкурс на посаду голови правління

Київ • УНН

 • 26854 перегляди

Наглядова рада "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії. Супроводжувати конкурс буде Korn Ferry - одна з глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників.

Наглядова рада національної енергетичної компанії "Укренерго" 5 лютого оголосила конкурс на посаду голови правління. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

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Для участі в конкурсі треба надати пакет документів українською та англійською мовами. До пакету мають входити резюме, два письмових рекомендаційних листи, мотиваційний лист і згода на обробку персональних даних.

Супроводжувати конкурс буде Korn Ferry – одна з найкращих глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників та розвитку лідерства,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що голова правління матиме такі пріоритети та стратегічні цілі під час війни:

  • забезпечити захист критично важливих елементів енергосистеми та швидке відновлення пошкоджених об’єктів;
    • підтримувати розвиток розподіленої генерації для підвищення гнучкості та стійкості енергосистеми;
      • створити резерв критично важливого обладнання та забезпечити його безпечне зберігання для швидкого відновлення.

        Крім того, перед новим головою правління постане завдання відновити фінансову стійкість Укренерго та довіру міжнародних фінансових партнерів, а також посилити пропускну спроможність мережі за рахунок будівництва інтерконекторів з ЄС.

        Організатори конкурсу прийматимуть документи до 14 березня.

        Міненерго про ситуацію в енергосистемі: опрацьовуються всі можливі сценарії 31.01.25, 14:45 • 137481 перегляд

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ЕкономікаПолітика
        ukrenerhoУкренерго
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