Наглядова рада "Укренерго" проводить конкурс на посаду голови правління

Наглядова рада національної енергетичної компанії "Укренерго" 5 лютого оголосила конкурс на посаду голови правління. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

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Для участі в конкурсі треба надати пакет документів українською та англійською мовами. До пакету мають входити резюме, два письмових рекомендаційних листи, мотиваційний лист і згода на обробку персональних даних.

Супроводжувати конкурс буде Korn Ferry – одна з найкращих глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників та розвитку лідерства, - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що голова правління матиме такі пріоритети та стратегічні цілі під час війни:

забезпечити захист критично важливих елементів енергосистеми та швидке відновлення пошкоджених об’єктів;

підтримувати розвиток розподіленої генерації для підвищення гнучкості та стійкості енергосистеми;

створити резерв критично важливого обладнання та забезпечити його безпечне зберігання для швидкого відновлення.

Крім того, перед новим головою правління постане завдання відновити фінансову стійкість Укренерго та довіру міжнародних фінансових партнерів, а також посилити пропускну спроможність мережі за рахунок будівництва інтерконекторів з ЄС.

Організатори конкурсу прийматимуть документи до 14 березня.

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