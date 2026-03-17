Наблюдательный совет Нафтогаза избрал председателя и сформировал новые комитеты
Киев • УНН
Председателем Наблюдательного совета Нафтогаза стал Данкан Найтингейл, а заместителем Константин Марьевич. Созданы три комитета и утвержден график работы на 2026 год.
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" провел первое заседание в новом составе и избрал руководство. Председателем совета стал канадский эксперт с более чем 30-летним опытом в нефтегазовой отрасли Данкан Найтингейл, заместителем председателя — представитель от государства и государственный секретарь КМУ Константин Марьевич, передает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз".
Детали
Как сообщили в компании, заседание состоялось 12 марта 2026 года в Киеве. Все члены Наблюдательного совета присутствовали лично.
Формирование профессионального и независимого Наблюдательного совета в соответствии с лучшими мировыми стандартами — важный шаг для дальнейшего развития Нафтогаза. Благодарю Правительство Украины за поддержку реформы корпоративного управления и профессиональный подход к ее реализации
На заседании Наблюдательный совет образовал три комитета. Комитет по вопросам назначений, вознаграждений и оценки возглавил Роберт Слешинский. В его состав также вошли Данкан Найтингейл и Константин Марьевич.
Комитет по вопросам аудита и финансов возглавил Эрик Расмуссен. Членами комитета стали Тор Мартин Анфиннсен и Анна Артеменко. Комитет по вопросам стратегии и устойчивого развития возглавил Тор Мартин Анфиннсен. В его состав вошли Эрик Расмуссен и Анна Артеменко.
Наблюдательный совет также утвердил календарь очередных заседаний на 2026 год и рассмотрел ряд операционных вопросов, добавили в компании.
Напоминаем
Недавно Правительство назначило обновленный состав Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Отбор членов совета проходил по полной и открытой процедуре в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях с государственной формой собственности.
Четырех независимых членов совета избрали по результатам прозрачного и независимого конкурса. Еще двух представителей акционера — от государства — назначило Правительство.
