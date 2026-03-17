Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Космос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Наблюдательный совет Нафтогаза избрал председателя и сформировал новые комитеты

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Председателем Наблюдательного совета Нафтогаза стал Данкан Найтингейл, а заместителем Константин Марьевич. Созданы три комитета и утвержден график работы на 2026 год.

Наблюдательный совет Нафтогаза избрал председателя и сформировал новые комитеты

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" провел первое заседание в новом составе и избрал руководство. Председателем совета стал канадский эксперт с более чем 30-летним опытом в нефтегазовой отрасли Данкан Найтингейл, заместителем председателя — представитель от государства и государственный секретарь КМУ Константин Марьевич, передает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз".

Детали

Как сообщили в компании, заседание состоялось 12 марта 2026 года в Киеве. Все члены Наблюдательного совета присутствовали лично.

Формирование профессионального и независимого Наблюдательного совета в соответствии с лучшими мировыми стандартами — важный шаг для дальнейшего развития Нафтогаза. Благодарю Правительство Украины за поддержку реформы корпоративного управления и профессиональный подход к ее реализации 

— отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

На заседании Наблюдательный совет образовал три комитета. Комитет по вопросам назначений, вознаграждений и оценки возглавил Роберт Слешинский. В его состав также вошли Данкан Найтингейл и Константин Марьевич.

Комитет по вопросам аудита и финансов возглавил Эрик Расмуссен. Членами комитета стали Тор Мартин Анфиннсен и Анна Артеменко. Комитет по вопросам стратегии и устойчивого развития возглавил Тор Мартин Анфиннсен. В его состав вошли Эрик Расмуссен и Анна Артеменко.

Наблюдательный совет также утвердил календарь очередных заседаний на 2026 год и рассмотрел ряд операционных вопросов, добавили в компании.

Напоминаем

Недавно Правительство назначило обновленный состав Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Отбор членов совета проходил по полной и открытой процедуре в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях с государственной формой собственности.

Четырех независимых членов совета избрали по результатам прозрачного и независимого конкурса. Еще двух представителей акционера — от государства — назначило Правительство.

Свириденко обсудила с новым Наблюдательным советом "Нафтогаза" сохранение фиксированных цен на газ для населения

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Нафтогаз
Киев