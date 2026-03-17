Наглядова рада Нафтогазу обрала голову та сформувала нові комітети
Київ • УНН
Головою Наглядової ради Нафтогазу став Данкан Найтінгейл, а заступником Костянтин Мар’євич. Створено три комітети та затверджено графік роботи на 2026 рік.
Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" провела перше засідання в новому складі та обрала керівництво. Головою ради став канадський експерт із понад 30-річним досвідом у нафтогазовій галузі Данкан Найтінгейл, заступником голови — представник від держави та державний секретар КМУ Костянтин Мар’євич, передає УНН із посиланням на НАК "Нафтогаз".
Деталі
Як повідомили у компанії, засідання відбулося 12 березня 2026 року в Києві. Усі члени Наглядової ради були присутні особисто.
Формування професійної та незалежної Наглядової ради відповідно до найкращих світових стандартів — важливий крок для подальшого розвитку Нафтогазу. Дякую Уряду України за підтримку реформи корпоративного управління і професійний підхід до її реалізації
На засіданні Наглядова рада утворила три комітети. Комітет з питань призначень, винагород і оцінювання очолив Роберт Слешинський. До його складу також увійшли Данкан Найтінгейл та Костянтин Мар’євич.
Комітет з питань аудиту і фінансів очолив Ерік Расмуссен. Членами комітету стали Тор Мартін Анфіннсен та Анна Артеменко. Комітет з питань стратегії та сталого розвитку очолив Тор Мартін Анфіннсен. До його складу увійшли Ерік Расмуссен та Анна Артеменко.
Наглядова рада також затвердила календар чергових засідань на 2026 рік та розглянула низку операційних питань, додали в компанії.
Нагадуємо
Нещодавно Уряд призначив оновлений склад Наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Відбір членів ради відбувався за повною та відкритою процедурою відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах із державною формою власності.
Чотирьох незалежних членів ради обрали за результатами прозорого та незалежного конкурсу. Ще двох представників акціонера — від держави — призначив Уряд.
Свириденко обговорила із новою Наглядовою радою "Нафтогазу" збереження фіксованих цін на газ для населення11.03.26, 21:22 • 5078 переглядiв