Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Космос
16:45 • 13205 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор Кравченко
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 22671 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 21704 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
17 березня, 14:51 • 19923 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 18808 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
17 березня, 13:00 • 17759 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
17 березня, 12:18 • 14753 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 30128 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:29 • 15024 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Наглядова рада Нафтогазу обрала голову та сформувала нові комітети

Київ • УНН

 • 2122 перегляди

Головою Наглядової ради Нафтогазу став Данкан Найтінгейл, а заступником Костянтин Мар’євич. Створено три комітети та затверджено графік роботи на 2026 рік.

Наглядова рада Нафтогазу обрала голову та сформувала нові комітети

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" провела перше засідання в новому складі та обрала керівництво. Головою ради став канадський експерт із понад 30-річним досвідом у нафтогазовій галузі Данкан Найтінгейл, заступником голови — представник від держави та державний секретар КМУ Костянтин Мар’євич, передає УНН із посиланням на НАК "Нафтогаз".

Деталі

Як повідомили у компанії, засідання відбулося 12 березня 2026 року в Києві. Усі члени Наглядової ради були присутні особисто.

Формування професійної та незалежної Наглядової ради відповідно до найкращих світових стандартів — важливий крок для подальшого розвитку Нафтогазу. Дякую Уряду України за підтримку реформи корпоративного управління і професійний підхід до її реалізації 

— зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

На засіданні Наглядова рада утворила три комітети. Комітет з питань призначень, винагород і оцінювання очолив Роберт Слешинський. До його складу також увійшли Данкан Найтінгейл та Костянтин Мар’євич.

Комітет з питань аудиту і фінансів очолив Ерік Расмуссен. Членами комітету стали Тор Мартін Анфіннсен та Анна Артеменко. Комітет з питань стратегії та сталого розвитку очолив Тор Мартін Анфіннсен. До його складу увійшли Ерік Расмуссен та Анна Артеменко.

Наглядова рада також затвердила календар чергових засідань на 2026 рік та розглянула низку операційних питань, додали в компанії.

Нагадуємо

Нещодавно Уряд призначив оновлений склад Наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Відбір членів ради відбувався за повною та відкритою процедурою відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах із державною формою власності.

Чотирьох незалежних членів ради обрали за результатами прозорого та незалежного конкурсу. Ще двох представників акціонера — від держави — призначив Уряд.

