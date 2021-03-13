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На съезде партия "Слуга народа" создала Политический Совет и Национальный совет общин - Кравчук

На съезде партия "Слуга народа" создала Политический Совет и Национальный совет общин - Кравчук

Киев  •  УНН

 • 16044 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На съезде партия "Слуга народа" приняла новую редакцию Устава, которым создала два новых высших органа партии - Политический Совет и Национальный совет общин. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Сегодня на съезде партия "Слуга народа" приняла новую редакцию Устава, которым создала два новых высших органа партии - Политический Совет и Национальный совет общин. Политический совет станет полноценным рабочим органом и будет собираться обязательно не менее одного раза в месяц. В его состав войдут не только народные депутаты, но также представители исполнительной власти, депутаты местных советов, другие партийцы", - написала Кравчук.

Детали

По ее словам, она сегодня также стала членом политического совета.

"Буду традиционно отвечать за гуманитарную сферу, а также права человека и ответственность это предполагает немалую. Ведь политический совет будет разрабатывать тактику и стратегию партии, принимать решение о вступлении в политических союзов и контактов с европейскими партиями", - рассказала Кравчук.

Она отметила, что созданный сегодня Национальный Совет общин - также высший руководящий орган партии, в который автоматически войдут председатели областных организаций. В рамках Совета будут проходить обсуждения проектов государственных решений и политик, касающихся местного самоуправления, региональной политики государства и ее воплощение в жизнь.

Дополнение

Сегодня в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа". В повестке дня, в частности, вопрос изменений в системе управления партией.

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