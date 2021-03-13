Сьогодні відбудеться з'їзд "Слуги народу". Зеленський теж приїде

Деталі

Корнієнко підтвердив, що сьогодні на з'їзді "Слуги народу" буде присутній Зеленський. Також він додав, що після з'їзду будуть проведені партійні конференції.

Доповнення

Партія “Слуга Народу” проведе з’їзд у суботу, 13 березня, на порядку денному, зокрема, питання змін у системі управління партією.

Що ще відомо

З’їзд партії “Слуга Народу” 13 березня відбудеться у Києві. У ньому візьмуть участь народні депутати, депутати місцевих рад від “СН”, делегати від кожної з областей. З’їзд буде проведено із повним дотриманням карантинних обмежень, запевнили у політсилі.