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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41973 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60192 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107209 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143015 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194664 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193019 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278922 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня состоится съезд "Слуги народа". Зеленский тоже приедет

Сегодня состоится съезд "Слуги народа". Зеленский тоже приедет

Киев  •  УНН

 • 21418 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский тоже будет присутствовать. Об этом журналисту УНН сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Детали

Корниенко подтвердил, что сегодня на съезде "Слуги народа" будет присутствовать Зеленский. Также он добавил, что после съезда будут проведены партийные конференции.

Дополнение

Партия "Слуга народа" проведет съезд в субботу, 13 марта, в повестке дня, в частности, вопрос изменений в системе управления партией.

Что еще известно

Съезд партии "Слуга Народу" 13 марта состоится в Киеве. В нем примут участие народные депутаты, депутаты местных советов от "СН", делегаты от каждой из областей. Съезд будет проведен с соблюдением карантинных ограничений, заверили в политсиле.

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