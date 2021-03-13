На з’їзді партія “Слуга Народу” створила Політичну Раду і Національну раду громад - Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На з’їзді партія “Слуга Народу” ухвалила нову редакцію Статуту, яким створила два нові вищі керівні органи партії — Політичну Раду і Національну раду громад. Про це повідомила заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Сьогодні на з’їзді партія „Слуга Народу“ ухвалила нову редакцію Статуту, яким створила два нові вищі керівні органи партії — Політичну Раду і Національну раду громад. Політична рада стане повноцінним робочим органом та збиратиметься обов’язково не менше, ніж раз на місяць. До її складу увійдуть не лише народні депутати, а й також представники виконавчої влади, депутати місцевих рад, інші партійці”, — написала Кравчук.
Деталі
За її словами, вона сьогодні також стала членом новоствореної політичної ради.
“Буду традиційно відповідати за гуманітарну сферу, а також права людини, і відповідальність це передбачає чималу. Адже політична рада буде розробляти тактику і стратегію партії, ухвалювати рішення щодо вступу до політичних союзів та контактів з європейськими партіями”, — розповіла Кравчук.
Вона зазначила, що створена сьогодні Національна Рада громад — також вищий керівний орган Партії, до якого автоматично увійдуть голови обласних організацій. В рамках Ради будуть проходити обговорювання проектів державних рішень і політик, що стосуються місцевого самоврядування, регіональної політики держави та її втілення у життя.
Доповнення
Сьогодні у Києві проходить з’їзд партії “Слуга народу”. На порядку денному, зокрема, питання змін у системі управління партією.