В Житомирской области машину после столкновения отбросило на кроссовер: 7 пострадавших, среди них двое детей

В Житомирском районе столкнулись два легковых автомобиля, от удара один из них отбросило на кроссовер, травмы в ДТП получили двое детей и пятеро взрослых, сообщили в ГУНП в Житомирской области, пишет УНН.

Детали

Автокатастрофа произошла 3 сентября на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, недалеко от села Павленковка. "Предварительно, около 12:00 произошло столкновение легковушек "Skoda Superb" и "Skoda Fabia", которые двигались во встречных направлениях. От удара последний столкнулся с кроссовером "Volkswagen", под управлением 36-летнего жителя Винницкой области", - сообщили в полиции.

"В результате ДТП травмы получили оба водителя легковушек в возрасте 37 и 41 лет. Они были доставлены в медицинские учреждения. Кроме этого, с телесными повреждениями были госпитализированы пятеро пассажиров автомобилей, среди которых 14-летняя девочка и 7-летний мальчик", - отметили в полиции.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия, в том числе полицейские устанавливают сведения о всех пострадавших.

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