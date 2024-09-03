На Житомирщині автівку після зіткнення відкинуло на кросовер: 7 постраждалих, серед них двоє дітей

У Житомирському районі зіткнулися два легкові автомобілі, від удару один з них відкинуло на кросовер, травми у ДТП отримали двоє дітей та п’ятеро дорослих, повідомили у ГУНП в Житомирській області, пише УНН.

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Автотроща сталася 3 вересня на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, неподалік села Павленківки. "Попередньо, близько 12:00 відбулося зіткнення легковиків "Skoda Superb" та "Skoda Fabia", які рухалися у зустрічних напрямках. Від удару останній зіткнувся з кросовером "Volkswagen", під керуванням 36-річного жителя Вінниччини", - повідомили у поліції.

"У результаті ДТП травми отримали обидва водії легковиків, віком 37 та 41 років. Їх було доставлено до медичних закладів. Окрім цього, з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано п’ятеро пасажирів автомобілів, серед яких 14-річна дівчинка та 7-річний хлопчик", - зазначили у поліції.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події, у тому числі поліцейські встановлюють відомості про всіх постраждалих.

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