Микроавтобус ФК «Ужгород» попал в ДТП: есть пострадавшие
Киев • УНН
Во время выезда на матч Второй лиги по футболу микроавтобус ФК «Ужгород» попал в ДТП. Пострадали главный тренер, тренер, врач и другие работники клуба, некоторые госпитализированы.
Микроавтобус с тренерами, работниками и функционерами Ужгорода попал в ДТП во время выезда на матч Второй лиги по футболу против Полесья-2. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского клуба, передает УНН.
Детали
В результате инцидента телесные повреждения получили: главный тренер команды Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк. Их доставили в больницу.
Травмы меньшей тяжести получили физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов.
Отмечается, что Полесье оказало помощь в трансфере команды с места ДТП на тренировочную базу и отель.
Поединок Полесье-2 - Ужгород состоится в воскресенье, 18 августа.
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