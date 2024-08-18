Микроавтобус ФК «Ужгород» попал в ДТП: есть пострадавшие

Микроавтобус с тренерами, работниками и функционерами Ужгорода попал в ДТП во время выезда на матч Второй лиги по футболу против Полесья-2. Об этом сообщила пресс-служба закарпатского клуба, передает УНН.

Детали

В результате инцидента телесные повреждения получили: главный тренер команды Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк. Их доставили в больницу.

Травмы меньшей тяжести получили физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов.

Отмечается, что Полесье оказало помощь в трансфере команды с места ДТП на тренировочную базу и отель.

Поединок Полесье-2 - Ужгород состоится в воскресенье, 18 августа.

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