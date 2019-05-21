В Житомирской области из школы-интерната исчез ученик
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Житомирской области разыскивается ученик школы-интерната. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Событие произошло 18 мая в селе Ушомир. Ученик 8 класса во время отдыха воспитанников школы на природе самовольно покинул группу и исчез в неизвестном направлении.
Сейчас парень 2004 года рождения объявлен в розыск.
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По факту исчезновения несовершеннолетнего начато досудебное расследование. Устанавливается местонахождение школьника.
Напомним, в Кировоградской области исчезла пенсионерка.