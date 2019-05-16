На Кіровоградщині зникла пенсіонерка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 травня. УНН. Новоукраїнський ВП ГУНП в Кіровоградській області шукає безвісно зниклу Гришаєву Олену Андріївну 1938 року народження, яка вийшла з дому і дотепер не повернулась. Про це повідомили в поліції області, передає УНН.
Жінка – уродженка села Веселий Кут Новоукраїнського району Кіровоградської області, жителька Новоукраїнки. 12 травня після 18:00 вона пішла у невідомому напрямку, її місцезнаходження й досі не встановили.
Прикмети зниклої: на вигляд 80 років, середнього зросту (165 см), середньої статури, волосся сиве пряме, ніс великий, прямий, основа носу пряма, очі світлі, сірі, губи тонкі, брови дугоподібні. Особливих прикмет немає.
Була одягнута у хустину синього кольору, халат темно-синього кольору, жакет темно-синього кольору, капці.
Всім, кому відомо про місце перебування Олени Гришаєвої, слід повідомити за номерами 102 або (066) 722-36-23, (096) 833-34-49.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині зникли двоє неповнолітніх.