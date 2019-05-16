В Кировоградской области исчезла пенсионерка
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 мая. УНН. Новоукраинский ОП ГУНП в Кировоградской области ищет без вести пропавшую Гришаеву Елену Андреевну 1938 года рождения, которая вышла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в полиции области, передает УНН.
Женщина - уроженка села Веселый Кут Новоукраинского района Кировоградской области, жительница Новоукраинки. 12 мая после 18:00 она пошла в неизвестном направлении, его местонахождение до сих пор не установили.
Приметы пропавшей: на вид 80 лет, среднего роста (165 см), среднего телосложения, волосы седые прямые, нос большой, прямой, основание носа прямое, глаза светлые, серые, губы тонкие, брови дугообразные. Особых примет нет.
Была одета в платок синего цвета, халат темно-синего цвета, жакет темно-синего цвета, тапочки.
Всем, кому известно о местонахождении Елены Гришаевой, следует сообщить по телефонам 102 или (066) 722-36-23, (096) 833-34-49.
Напомним, в Днепропетровской области исчезли двое несовершеннолетних.