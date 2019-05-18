На Одещині зникли дві неповнолітні подруги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В Одеській області розшукують двох дівчат, які пішли гуляти та не повернулися. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Зникнення сталося у селі Вікторівка. Двоє дівчат 2003 року народження 15 травня пішли гуляти та досі не повернулися.
Наразі місцезнаходження неповнолітніх невідоме.
Розпочато досудове розслідування. Встановлюється місцеперебування дівчат.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпропетровській області зникли двоє неповнолітніх.