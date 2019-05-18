В Одесской области пропали две несовершеннолетние подруги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Одесской области разыскивают двух девушек, которые пошли гулять и не вернулись. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Исчезновение произошло в селе Викторовка. Две девушки 2003 года рождения 15 мая пошли гулять и до сих пор не вернулись.
Сейчас местонахождение несовершеннолетних неизвестно.
Начато досудебное расследование. Устанавливается местонахождение девушек.
Напомним, недавно в Днепропетровской области пропали двое несовершеннолетних.