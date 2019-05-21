На Житомирщині зі школи-інтернату зник учень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Житомирській області розшукується учень школи-інтернату. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталась 18 травня в селі Ушомир. Учень 8 класу під час відпочинку вихованців школи на природі самовільно залишив групу та зник у невідомому напрямку.
Наразі хлопця 2004 року народження оголошено в розшук.
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За фактом зникнення неповнолітнього розпочато досудове розслідування. Встановлюється місцеперебування школяра.
Нагадаємо, на Кіровоградщині зникла пенсіонерка.