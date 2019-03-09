В Житомирской области двое пешеходов погибли под колесами авто
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На трассе "Киев-Ковель" в Житомирской области двое пешеходов погибли под колесами автомобиля. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Предварительно правоохранители установили, что мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Audi A6, не выбрал безопасную скорость и сбил двух пешеходов, которые находились на пешеходной части.
В результате ДТП двое пешеходов погибли на месте. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших.
Напомним, вчера на дороге в селе Струмовка Луцкого района легковушка Volkswagen Golf сбила двух пешеходов. Один из пострадавших, журналист местной телерадиокомпании, погиб.