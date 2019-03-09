На Житомирщині двоє пішоходів загинули під колесами авто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. На трасі "Київ-Ковель" у Житомирській області двоє пішоходів загинули під колесами автомобіля. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік 1983 року народження, який перебував за кермом автомобіля Audi A6, не вибрав безпечну швидкість та збив двох пішоходів, які перебували на пішохідній частині.
Внаслідок ДТП двоє пішоходів загинули на місці. Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Наразі встановлюються обставини ДТП та особи загиблих.
Нагадаємо, учора на дорозі у селі Струмівка Луцького району легковик Volkswagen Golf збив двох пішоходів. Один з постраждалих, журналіст місцевої телерадіокомпанії, загинув.