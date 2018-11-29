В Житомирской области детсады и школы в мороз отрезали от тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. ПАО “Житомиргаз” прекратил поставки газа в котельную райцентра города Малин, в результате чего без тепла остались 3 детских сада, 2 школы и центр детско-юношеского творчества. Об этом сообщается на сайте Малинского городского совета, передает УНН.
“В четверг, 29 ноября, в 12:00 работниками ПАО ”Житомиргаз“ от поставок газа были отключены модульные котельные учебных заведений: школы № 5, № 6, детские сады № 2, № 4, № 6 и центр детского и юношеского творчества, что привело к остановке подачи теплоснабжения. Причина — неподтверждения предоставления лимитов от газораспределительной компании „Укртрансгаз“, хотя расчеты с поставщиком — компанией „Энергия Украины“ было проведено своевременно и в полном объеме”, - говорится в сообщении.
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На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям признали чрезвычайной ситуацией и решили направить обращение в Житомирскую областную администрацию и прокуратуру. Письмо-требование восстановить газоснабжение отправили также в ПАО “Житомиргаз”.
“Если до конца дня газоснабжение не будет восстановлено, отдела образования будет рекомендовать разработать возможность посещения дошкольниками других садов, а обучение в школах временно приостановить”, — отметили в Малинском городском совете.
Напомним, 14 ноября Кабмин запретил отключать теплокоммунэнерго от газа во время отопительного сезона.
Отметим, что в первой декаде ноября произошел срыв отопительного сезона в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались м. Херсон, г. Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область).
Отметим, что глава Минрегиона Геннадий Зубко предупредил об алгоритме действий губернаторов в случае несвоевременного включения отопления. Ответственные лица должны обращаться в прокуратуру.