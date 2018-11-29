На Житомирщині дитсадки і школи у мороз відрізали від тепла

“У четвер, 29 листопада, о 12:00 працівниками ПАТ „Житомиргаз“ від постачання газу було відключено модульні котельні закладів освіти: школи № 5, № 6, дитячі садочки № 2, № 4, № 6 та центр дитячої та юнацької творчості, що призвело до зупинки подачі теплопостачання. Причина — непідтвердження надання лімітів від газорозподільчої компанії „Укртрансгаз“, хоча розрахунки з постачальником — компанією „Енергія України“ було проведено вчасно і в повному обсязі”, — йдеться у повідомленні.

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На засіданні міської комісії із надзвичайних ситуацій визнали надзвичайною ситуацію та вирішили надіслати звернення до Житомирської обласної адміністрації і прокуратури. Лист-вимогу поновити газопостачання відправили також у ПАТ “Житомиргаз”.

“Якщо до кінця дня газопостачання не буде відновлено, відділу освіти рекомендуватимуть розробити можливість відвідування дошкільнятами інших садочків, а навчання у школах тимчасово призупинити”, — наголосили у Малинській міській раді.

Нагадаємо, 14 листопада Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону.

Зазначимо, що у першій декаді листопада стався зрив опалювального сезону у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію. Серед них опинилися м. Херсон, м. Шепетівка (Хмельницька область), м. Сміла (Черкаська область), м. Кам’янське (Дніпропетровська область).

Зазначимо, що голова Мінрегіону Геннадій Зубко попередив про алгоритм дій голів ОДА у випадку невчасного увімкнення опалення. Відповідальні особи мають звертатися до прокуратури.