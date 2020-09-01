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В Житомирской области, где во время движения поезда с топливом произошел взрыв, ремонтируют колеи

Киев • УНН

 • 28608 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. На перегоне “Сокорики — Бехи”, где во время движения поезда с топливом произошел взрыв, срочно ремонтируют разрушенные колеи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко, передает УНН.

В Житомирской области, где во время движения поезда с топливом произошел взрыв, ремонтируют колеи

“Сейчас ночью ремонтные бригады срочно ремонтируют разрушенные колеи. Железнодорожное сообщение будет восстановлено в течение нескольких часов”, — написал Бунечко.

По его словам, местные власти оценивают последствия взрыва.

“Это произошло во время движения поезда, который транспортировал из Республики Беларусь 64 вагона с топливом. Из-за этого повреждено более 3 метров рельсов, что остановило движение в этом направлении. К счастью, поезд не был поврежден. Это спасло близлежащие села от катастрофы. Держу ситуацию на личном контроле”, — сообщил председатель ОГА.

Он добавил, что на месте взрыва также работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции.

Как сообщал УНН, следователи Управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением “Барбары — Коростень”.

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