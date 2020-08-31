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Спроба підриву потягу із пальним на Житомирщині: СБУ розслідує теракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Слідчі Управління СБ України у Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням “Барбари — Коростень”. Як повідомили у пресслужбі СБУ, розслідують терористичний акт, передає УНН.

Спроба підриву потягу із пальним на Житомирщині: СБУ розслідує теракт

“Обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ просить усіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію за телефоном “гарячої лінії” (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07.

Нагадаємо, на перегоні “Сокорики-Бехи” під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає.

На місці події працює спільна слідчо-оперативна група Управлінь СБ України та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухо-технічної служби.

Українські Національні Новини

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