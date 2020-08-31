Попытка подрыва поезда с горючим в Житомирской области: СБУ расследует теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Следователи Управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по котором двигался грузовой поезд сообщением “Барбары — Коростень”. Как сообщили в пресс-службе СБУ, расследуют террористический акт, передает УНН.
"Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, СБУ просит всех возможных свидетелей террористического акта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию по телефону "горячей линии"
Напомним, на перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, что транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформирована рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет.
На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.