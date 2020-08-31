У Житомирській області під час руху вантажного потягу на коліях стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час руху вантажного потягу сполученням Калинковичі – Коростень стався вибух на коліях та їх пошкодження. Водночас потяг, в якому перевозились нафтопродукти, пошкоджень не зазнав. Про це йдеться у повідомленні ГУ НП в Житомирській області, передає УНН.
Як повідомили у пресслужбі, 31 серпня близько 15:20 надійшло повідомлення про пошкодження колії на перегоні Бехи-Сокорики у Коростенському районі Житомирщини.
На місці події працюють поліцейські, вибухотехнічна служба ГУНП області, працівники регіонального Управління СБУ, рятувальники, залізничники. Також виїхали слідчо-оперативні групи Коростенського відділу поліції та ГУ Нацполіції Житомирщини. Проводиться ретельний огляд місця події та з’ясування обставин.
"Попередньо встановлено, що під час руху вантажного потягу сполученням Калинковичі – Коростень стався вибух на коліях та їх пошкодження. Водночас потяг, в якому перевозились нафтопродукти, пошкоджень не зазнав. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.
Нині відповідні служби проводять ретельний огляд місця події. Триває встановлення всіх обставин.
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