В Житомирской области во время движения грузового поезда на путях произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи - Коростень произошел взрыв на путях и их повреждение. В то же время поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Об этом говорится в сообщении ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, 31 августа около 15:20 поступило сообщение о повреждении пути на перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской области.
На месте происшествия работают полицейские, взрывотехническая служба ГУНП области, работники регионального Управления СБУ, спасатели, железнодорожники. Также выехали следственно-оперативные группы Коростенского отдела полиции и ГУ Нацполиции Житомирской области. Проводится тщательный осмотр места происшествия и выяснение обстоятельств.
"Предварительно установлено, что во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи - Коростень произошел взрыв на путях и их повреждение. В то же время поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сейчас соответствующие службы проводят тщательный осмотр места происшествия. Продолжается установление всех обстоятельств.
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