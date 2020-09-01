На Житомирщині, де під час руху поїзду з пальним стався вибух, ремонтують колії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На перегоні “Сокорики — Бехи”, де під час руху поїзду з пальним стався вибух, терміново ремонтують зруйновані колії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко, передає УНН.
“Наразі вночі ремонтні бригади терміново ремонтують зруйновані колії. Залізничне сполучення буде відновлено протягом декількох годин!”, — написав Бунечко.
За його словами, місцева влада оцінює наслідки вибуху.
“Це сталося під час руху потягу, який транспортував із Республіки Білорусь 64 вагони із пальним. Через це пошкоджено понад 3 метри рейок, що зупинило рух в цьому напрямку. На щастя, поїзд не пошкоджено. Це врятувало прилеглі села від катастрофи. Тримаю ситуацію на особистому контролі — повідомив голова ОДА.
Він додав, що на місці вибуху також працюють слідчо-оперативні групи обласного управління СБУ та Національної поліції.
Як повідомляв УНН, слідчі Управління СБ України у Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням “Барбари — Коростень”.