На жилье для семей, из поврежденного взрывом дома в Фастове, выделили деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины выделил 14 млн гривен на квартиры жителям дома в Фастове Киевской области, который был поврежден в результате взрыва газа в декабре 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
Процедурой выделения и распределения средств займется Киевская ОГА. 14 млн гривен пойдут на приобретение жилья жителям, которые нуждаются в отселении из аварийного дома. Вопрос о приобретении жилья должно быть согласовано в течение двух недель.
До 20 декабря подать правительству отчет об использовании средств.
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Как сообщал УНН, из-за взрыва жилого дома в Фастове полиция Киевской области открыла уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности.
По информации правоохранителей, причина взрыва в многоэтажке Фастова связана с утечкой газа в квартире.