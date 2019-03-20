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На жилье для семей, из поврежденного взрывом дома в Фастове, выделили деньги

Киев • УНН

 • 12528 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины выделил 14 млн гривен на квартиры жителям дома в Фастове Киевской области, который был поврежден в результате взрыва газа в декабре 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

На жилье для семей, из поврежденного взрывом дома в Фастове, выделили деньги

Процедурой выделения и распределения средств займется Киевская ОГА. 14 млн гривен пойдут на приобретение жилья жителям, которые нуждаются в отселении из аварийного дома. Вопрос о приобретении жилья должно быть согласовано в течение двух недель.

До 20 декабря подать правительству отчет об использовании средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в Фастове: 16 декабря в городе объявили днем траура

Как сообщал УНН, из-за взрыва жилого дома в Фастове полиция Киевской области открыла уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности.

По информации правоохранителей, причина взрыва в многоэтажке Фастова связана с утечкой газа в квартире.

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