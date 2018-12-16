Вибух у Фастові: 16 грудня у місті оголосили днем жалоби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Фастові неділю, 16 грудня, оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок вибуху багатоповерхового будинку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фастівської міської ради, передає УНН.
“16 грудня у Фастові оголошується День жалоби за загиблими Сніжаною Дем’яненко, 1996 року народження, та Віталієм Бабіченко, 1985 року народження”, — йдеться в повідомленні.
У міській раді зазначили, що цього дня у Фастові будуть приспущені державний прапор та прапор міста на щоглі перед будівлею ради, а також державні прапори на будинках державних установ та організацій.
Всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання на території міста також було скасовано.
“Церемонія прощання зі Сніжаною Андріївною відбудеться о 12:00 по вул.Г.Танкістів, 3. Похована Сніжана буде на Інтернаціональному кладовищі. Засідання сесії у зв’язку із церемонією поховання перенесено на 15:00”, — повідомили у міській раді.
Нагадаємо, 14 грудня о 09:20 у квартирі на 4 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, по вул. Садова, 10 стався вибух.
Внаслідок вибуху загинуло 2 та постраждала 1 особа.
Як повідомляв УНН, через вибух житлового будинку у Фастові поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки.
За інформацією правоохоронців, причина вибуху у багатоповерхівці Фастова пов’язана з витоком газу в квартирі.